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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в пятницу, 23 августа, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации о мерах ограничения сообщат дополнительно

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - просят украинцев энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, после длительного перерыва на этой неделе в Украине снова начали отключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возвращения жары.

Однако отключения были недолгими. Так, сегодня в Украине свет не выключают.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в случае отсутствия форс-мажоров на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света