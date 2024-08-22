В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам

Отключение света в Украине

Напомним, после длительного перерыва на этой неделе в Украине снова начали отключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возвращения жары.

Однако отключения были недолгими. Так, сегодня в Украине свет не выключают.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в случае отсутствия форс-мажоров на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

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