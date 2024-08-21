Чи будуть завтра відключати світло: відповідь "Укренерго"

В Україні завтра, 22 серпня, відключати світло в рамках графіків не будуть. Обмежень скасовані після трьох днів відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується", - сказано у повідомленні.

У випадку зміни ситуації та введення обмежень буде повідомлено додатково. Водночас в "Укренерго" просять споживати електроенергію ощадливо, та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Варто зауважити, що сьогодні, 21 серпня, в Україні графіки відключення електроенергії почали діяти на пів години раніше, ніж було запланованого.

Відключення світла в Україні

У травні 2024 року енергетична система України зазнала обстрілів з боку РФ. У зв'язку з цим довелося вводити графіки відключення електрики. Через аномальну спеку влітку ситуація погіршилася. Але з 29 липня графіки відключень більше не використовувалися. Вони були введені з понеділка, 19 серпня, через повернення спеки.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вчора розповів, що у разі відсутності форс-мажорів, наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії в Україні.

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