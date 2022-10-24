В "Укренерго" розповіли, чи почали ТЕЦ переходити з вугілля на газ

Вугільні електростанції поки не перейшли на газ замість вугілля, проте газові ТЕЦ вже використовують газ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Ні, заміщувати саме вугілля газом ми не почали. На вугільних електростанціях ми поки що газ не палимо, але на газових ТЕЦ вже досить давно використовуємо газ, щоб підтримувати генерацію в певних енерговузлах", - сказав він.
При цьому ТЕЦ запровадили таку практику не після ракетних атак росіян. Це робиться вже певний період часу, зокрема й після того, як Україна втратила можливість отримувати електроенергію від Запорізької АЕС.
Кудрицький також зазначив, що влада готує плану реагування з можливого розгортання пунктів обігріву і постачання інших благ цивілізації, якщо буде потреба в якомусь регіоні. Проте наразі це масово не застосовуються через відсутність потреби.
Зазначимо, що наприкінці 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чотири теплові електростанції готові перейти на природний газ через нестачу вугілля.
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