Первые четыре ТЭС и ТЭЦ готовы перейти с угля на газ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что четыре тепловые электростанции переходят на природный газ из-за недостатка угля. В частности, с угля на газ переходит Луганская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

"Со стороны Минэнерго и Кабинета министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработан ряд мероприятий и дополнительная услуга для работы на газе", - заявил премьер.

Он также добавил, что НКРЭКУ должен принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, поскольку нет физических возможностей поставлять уголь на станцию.