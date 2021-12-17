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Первые четыре ТЭС и ТЭЦ готовы перейти с угля на газ, - Шмыгаль

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Пятница 17 декабря 2021 21:24
Первые четыре ТЭС и ТЭЦ готовы перейти с угля на газ, - Шмыгаль Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что четыре тепловые электростанции переходят на природный газ из-за недостатка угля. В частности, с угля на газ переходит Луганская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Со стороны Минэнерго и Кабинета министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработан ряд мероприятий и дополнительная услуга для работы на газе", - заявил премьер.

Он также добавил, что НКРЭКУ должен принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, поскольку нет физических возможностей поставлять уголь на станцию.

Напомним, ранее Кабмин поручил профильным органам власти и энергокомпаниям обеспечить возможность перехода ТЭС и ТЭЦ с угля на 100% использование газа.

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ТЭС ТЭЦ Денис Шмыгаль
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