В "Укренерго" розповіли, чи будуть завтра застосовувати графіки відключень світла
В Україні завтра, 8 серпня, відключати світло в рамках графіків не будуть. Обмежень немає вже понад тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 8 серпня, відключення не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні "Укренерго".
У компанії додали, що у разі зміни ситуації попередять додатково.
При цьому українців закликали користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.
Що передувало
Нагадаємо, енергетики востаннє застосовували графіки відключення світла в Україні 29 липня.
Головною причиною покращення ситуації зі світлом після жорстких обмежень є похолодання - через це рівень споживання електроенергії в Україні знизився.
Також останнім часом з планових ремонтів вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Роль атомної генерації в країні стала ще важливішою після того, як росіяни завдали серйозних пошкоджень або зруйнували українські ТЕС та ГЕС.
При цьому, як розповіли в коментарі РБК-Україна експерти Володимир Омельченко та Олександр Харченко, графіки відключень світла можуть повернутися вже до кінця серпня. Для цього є кілька умов.
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