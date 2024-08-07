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В "Укренерго" розповіли, чи будуть завтра застосовувати графіки відключень світла

Україна, Середа 07 серпня 2024 17:43
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В "Укренерго" розповіли, чи будуть завтра застосовувати графіки відключень світла Ілюстративне фото: в Україні завтра не будуть застосовувати графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 8 серпня, відключати світло в рамках графіків не будуть. Обмежень немає вже понад тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 8 серпня, відключення не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні "Укренерго".

У компанії додали, що у разі зміни ситуації попередять додатково.

При цьому українців закликали користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.

Що передувало

Нагадаємо, енергетики востаннє застосовували графіки відключення світла в Україні 29 липня.

Головною причиною покращення ситуації зі світлом після жорстких обмежень є похолодання - через це рівень споживання електроенергії в Україні знизився.

Також останнім часом з планових ремонтів вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Роль атомної генерації в країні стала ще важливішою після того, як росіяни завдали серйозних пошкоджень або зруйнували українські ТЕС та ГЕС.

При цьому, як розповіли в коментарі РБК-Україна експерти Володимир Омельченко та Олександр Харченко, графіки відключень світла можуть повернутися вже до кінця серпня. Для цього є кілька умов.

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