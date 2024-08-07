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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра применять графики отключений света

Украина, Среда 07 августа 2024 17:43
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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра применять графики отключений света Иллюстративное фото: в Украине завтра не будут применять графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 8 августа, отключать свет в рамках графиков не будут. Ограничений нет уже более недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 8 августа, отключения применяться не будут", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

В компании добавили, что в случае изменения ситуации предупредят дополнительно.

При этом украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

Что предшествовало

Напомним, энергетики последний раз применяли графики отключения света в Украине 29 июля.

Главной причиной улучшения ситуации со светом после жестких ограничений является похолодание - из-за этого уровень потребления электроэнергии в Украине снизился.

Также в последнее время из плановых ремонтов вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Роль атомной генерации в стране стала еще более важной после того, как россияне нанесли серьезные повреждения или разрушили украинские ТЭС и ГЭС.

При этом, как рассказали в комментарии РБК-Украина эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко, графики отключений света могут вернуться уже до конца августа. Для этого есть несколько условий.

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