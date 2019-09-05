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В "Укрэнерго" проходят обыски

Новости » Экономика    05.09.2019 - 10:29
В "Укрэнерго" проходят обыски
Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Полиция изымает документы по проекту строительства волоконно-оптической линии связи

Национальная полиция Украины проводит обыски в офисе НЭК "Укрэнерго". Об этом РБК-Украина сообщили в компании.

По его словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов.

Напомним, Министерство финансов в августе утвердило создание частного акционерного общества "НЭК "Укрэнерго". Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой. Уставный капитал составит 37,1 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в августе НЭК "Укрэнерго" подало документы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи (ОСП). По данным компании, из трех ключевых условий для сертификации "Укрэнерго" уже выполнило две: стало частным акционерным обществом и для избежания конфликта интересов перешло от Минэнергоугля, которому подчинена генерация, к сфере управления Минфина.

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