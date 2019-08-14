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"Укрэнерго" подало документы в НКРЭКУ для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи

Новости » Энергетика    14.08.2019 - 22:35
"Укрэнерго" подало документы в НКРЭКУ для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи
Иллюстративное фото (УНИАН)

Для сертификации "Укрэнерго" уже выполнило два из трех ключевых условий

НЭК "Укрэнерго" подало документы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи (ОСП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрэнерго".

Сообщается, что из трех ключевых условий для сертификации "Укрэнерго" уже выполнило две: стало частным акционерным обществом и для избежания конфликта интересов перешло от Минэнергоугля, которому подчинена генерация, к сфере управления Минфина.

"Поскольку два условия полностью выполнены, мы подали документы в НКРЭКУ, чтобы у Регулятора было время их изучить. Надеемся, что пока это будет продолжаться, парламент решит существующую правовую коллизию", - говорится в сообщении.

Относительно третьего условия - права собственности на сети, то в существующем законодательстве есть правовая коллизия. Закон "О рынке электроэнергии говорит, что сетями должен обладать ОСП. Но другое законодательство прямо запрещает это.

Напомним, Минфинансов утвердило создание частного акционерного общества "НЭК "Укрэнерго". Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой. Уставный капитал составит 37,1 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчерского управления на второе полугодие.

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