"Укрэнерго" подало в арбитраж на Россию за активы в оккупированном Крыму

Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Компания требует компенсации за имущество на инвестиции

НЭК "Укрэнерго" уведомила Российскую Федерацию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией межгосударственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

"Требования "Укрэнерго" возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году", - говорится в сообщении.

Ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Сбербанка вследствие аннексии Крыма.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.