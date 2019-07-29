Минфин завершил процесс реформирования "Укрэнерго"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уставный капитал ЧАО "Укрэнерго" составит 37,1 млрд гривен

Министерство финансов Украины утвердило создание частного акционерного общества (ЧАО) "НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой.

Как сообщается, государственная регистрация ЧАО "НЭК "Укрэнерго" стало результатом последовательной работы Комиссии по реорганизации предприятия, которая начала свою работу 22 февраля текущего года.

"За шесть месяцев управления "Укрэнерго" команде Минфина удалось достичь наибольшего прогресса в процессе реорганизации компании, который начался еще в 2017 году. Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели - преобразования государственного предприятия «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Уже сегодня мы не просто отчитываемся о выполнении плана - мы показываем результат нашей работы", - заявила Маркарова.

Преобразование в акционерное общество позволит "Укрэнерго" достичь следующих результатов:

Обеспечит возможность самостоятельно привлекать кредитные и инвестиционные средства;

Повысит прозрачность деятельности компании (аудит и обязательное раскрытие финансовой информации);

Позволяет "Укрэнерго" выполнить обязательства перед ЕБРР, за счет которого финансируется строительство высоковольтных линий из Ровенской АЭС до ПС "Киевская" и с Запорожской АЭС к ПС "Каховская";

Повысит эффективность управления деятельностью;

Позволит выполнить одно из основных условий для подтверждения независимого статуса системного оператора (сертификация). Это условие определена законом "О рынке электрической энергии" и Директивы Третьего энергопакета ЕС;

Обеспечит выполнение государством условий для получения очередного транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

На данный момент идет подготовка необходимых документов с целью представления в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В августе состоится финальная стадия преобразования (корпоратизации) "Укрэнерго" - планируется получение свидетельства о регистрации выпуска акций.

Отметим, уставный капитал ЧАО составит 37,1 млрд гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. "Укрэнерго" в новом рынке будет иметь два тарифа: на передачу электроэнергии - 34,74 коп/кВт·ч и на диспетчерское управление - 0,89 коп/кВт·ч