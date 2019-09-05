В "Укренерго" проходять обшуки

Фото: Укренерго (УНІАН)

Поліція вилучає документи за проектом будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку

Національна поліція України проводить обшуки в офісі НЕК "Укренерго". Про це РБК-Україна повідомили в компанії.

За його словами співрозмовника агентства, працівники економічного відділу Нацполіції проводять вилучення документів за проектом будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку ХАЕС-РАЕС, який реалізується вже кілька років за підтримки міжнародних кредиторів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів у серпні затвердило створення приватного акціонерного товариства "НЕК "Укренерго". Відповідний наказ був підписаний міністром фінансів Оксаною Маркарової. Статутний капітал складе 37,1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні НЕК "Укренерго" подало документи в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для сертифікації в якості незалежного оператора системи передачі (ОСП). За даними компанії, з трьох ключових умов для сертифікації "Укренерго" вже виконав дві: стало приватним акціонерним товариством і для уникнення конфлікту інтересів перейшло від Міненерговугілля, якому підпорядкована генерація, до сфери управління Мінфіну.