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"Укренерго" прогнозує збільшення споживання через спеку та попередило про відключення

Фото: Відключення світла 28 червня будуть більшими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п’ятницю, 28 червня, обленерго застосовують планові графіки обмежень протягом всієї доби. За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що інформацію про те, як саме обмеження впливають на графіки погодинних відключень у кожній області, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

 

Відключення світла

Нагадаємо, через спекотну погоду відключення світла в Україні останніми днями стали довшими.

У Міненерго сподіваються, що на вихідних вдасться зменшити графіки відключень або навіть уникнути взагалі. Водночас прогнозувати щось важко.

За прогнозом ДТЕК, максимальними періоди відключень будуть у липні-серпні, коли очікується пік споживання електроенергії.

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УкренергоВідключеня світла