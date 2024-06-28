"Укренерго" прогнозує збільшення споживання через спеку та попередило про відключення

"Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що інформацію про те, як саме обмеження впливають на графіки погодинних відключень у кожній області, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.