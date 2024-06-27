ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це ще не межа: енергетики попередили про збільшення періодів вимкнення світла

Україна, Четвер 27 червня 2024 08:51
UA EN RU
Це ще не межа: енергетики попередили про збільшення періодів вимкнення світла Фото: відключення світла будуть тривалішими (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас - липень і серпень. Причина - велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться", - сказав Сахарук.

Відключення світла

Нагадаємо, відключення світла в останні дні в Україні стали довшими. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити споживання.

Як заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування та ремонтні кампанії, в першу чергу на атомних блоках.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Відключеня світла
NEWS
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року