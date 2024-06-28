ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи будуть відключення світла на вихідних: що кажуть у Міненерго

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 09:12
UA EN RU
Чи будуть відключення світла на вихідних: що кажуть у Міненерго Фото: відключення світла на вихідних можна буде уникнути (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною. Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла.

Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", - сказала вона.

Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", - додала чиновниця.

Відключення світла

Нагадаємо, відключення світла в Україні останніми днями почастішали через спекотну погоду та ремонти на блоках АЕС. За даними Міненерго, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей для підготовки до зими.

Водночас, обсяг відключень зараз - це ще не межа. За прогнозом ДТЕК, проміжки між подачею світла збільшаться у липні-серпні, коли очікується пік споживання.

Разом з тим, НБУ поки що зберігає свій квітневий прогноз щодо обсягу дефіциту електроенергії в Україні у 2024-2025 роках на рівні 5%. Частково дефіцит в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу на комерційний імпорт з країн ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Міненерго
NEWS
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року