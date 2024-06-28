"Укрэнерго" прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.