"Укренерго" прогнозує збільшення споживання через спеку та попередило про відключення

У п’ятницю, 28 червня, обленерго застосовують планові графіки обмежень протягом всієї доби. За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що інформацію про те, як саме обмеження впливають на графіки погодинних відключень у кожній області, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.