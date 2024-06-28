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"Укрэнерго" прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

Украина, Пятница 28 июня 2024 10:54
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"Укрэнерго" прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях Фото: Отключений света 28 июня будет больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток. По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

&quot;Укрэнерго&quot; прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

Отключения света

Напомним, из-за жаркой погоды отключения света в Украине в последние дни стали длиннее.

В Минэнерго надеются, что на выходных удастся уменьшить графики отключений или даже избежать вообще. В то же время прогнозировать что-то тяжело.

По прогнозу ДТЭК, максимальными периодами отключений будут в июле-августе, когда ожидается пик потребления электроэнергии.

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Укрэнерго Отключения света
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