"Укрэнерго" прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях
В пятницу, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток. По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".
"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напомнили, что информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.
Отключения света
Напомним, из-за жаркой погоды отключения света в Украине в последние дни стали длиннее.
В Минэнерго надеются, что на выходных удастся уменьшить графики отключений или даже избежать вообще. В то же время прогнозировать что-то тяжело.
По прогнозу ДТЭК, максимальными периодами отключений будут в июле-августе, когда ожидается пик потребления электроэнергии.