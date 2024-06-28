"Укрэнерго" прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

В пятницу, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток. По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.