В "Укренерго" призначили виконувача обов'язків голови: що про нього відомо

Як розповів Брехта, сьогодні головною задачею для "Укренерго" є підготовка до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, а пріоритетом - забезпечення надійної роботи оператора у складі європейської мережі ENTSO-E.

Зокрема "Укренерго" працюватиме над залученням міжнародної допомоги до відновлення високовольтної мережі та посилення її стійкості, а також над поглибленням інтеграції до європейського енергетичного простору.

Що відомо про Брехта

Брехта протягом 23 років працює в "Укренерго", а загалом в енергетичному секторі - 25.

Розпочав кар'єру у 1999-му на Київській гідроакумулювальній електростанції (ГАЕС).

Через деякий час очолив підрозділ "Укренерго" "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України". З 2011 по 2016-й працював в компанії над напрямами перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

Був призначений членом правління 22 червня 2022-го. На посаді координував роботу компанії в частині експлуатації та розвитку мережі, розробку планів розвитку мережі системи передачі, а також діяльність відокремленого підрозділу "Будівництво та ремонт".

Звільнення Кудрицького

2 вересня Володимир Кудрицький був звільнений з посади голови НЕК "Укренерго". Через також було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Тим часом два незалежних члени наглядової ради оператора виступили із заявою щодо звільнення Кудрицького. Вони вважають таке рішення політично вмотивованим.