"Укрэнерго" предоставило регулятору предложения по тарифам на второе полугодие

Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Дискуссия с НКРЕКП вокруг рыночных тарифов конструктивная, но остаются вопросы

НЭК "Укрэнерго" передало Национальной комиссии по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложения по тарифам "Укрэнерго" в условиях работы рынка электроэнергии во втором полугодии 2019 года. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Компания приводит свои аргументы по тарифам в условиях нового рынка.

"Во-первых, Укрэнерго как оператор системы передачи электроэнергии должно быть финансово в состоянии работать в условиях нового рынка электроэнергии уже совсем скоро - через месяц. Если, конечно, парламент не примет иное решение", - говорится в сообщении.

Кроме того, отчисления части чистой прибыли в госбюджет возрастает с 75% до 90% согласно решению КМУ от апреле этого года, а это существенная дополнительная финансовая нагрузка, заявили в компании. Также вследствие укрепления гривны возникли неоперационные курсовые разницы, что привело к незапланированному увеличению дополнительных выплат прибыли в пользу государства.

Как отметили в "Укрэнерго", в целом, дискуссия с НКРЭКУ вокруг рыночных тарифов вполне конструктивна. Однако остается ряд нерешенных вопросов.

В частности, из-за отсутствия решения КМУ о возложении спецобязательств по обеспечению доступности э/э для бытовых потребителей нет механизма компенсации поставщикам универсальных услуг разницы цены на э/э. В проекте документа указано, что компенсировать их должен оператор системы передачи. Если это решение будет принято, но механизм не отражен в тарифе, "Укрэнерго" не будет иметь финансирования для выполнения своих обязанностей.

Как отметил во время обсуждения тарифов руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, если в проекте тарифов не будут учтены эти факторы, то появятся вполне реальные риски финансовой несостоятельности "Укрэнерго" обеспечивать работу энергосистемы в условиях нового рынка.

"По результатам первой декады месяца работы в условиях нового рынка, при условии недостаточности тарифного покрытия расходов, "Укрэнерго" обратится к НКРЭКУ с предложениями о пересмотре тарифов", - прокомментировал Ковальчук.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.