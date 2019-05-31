"Укренерго" надало регулятору пропозиції щодо тарифів на друге півріччя

Фото: Укренерго (УНІАН)

Дискусія з НКРЕКП навколо ринкових тарифів конструктивна, але залишаються питання

НЕК "Укренерго" надало Національній комісії з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропозиції щодо тарифів "Укренерго" в умовах роботи ринку електроенергії в другому півріччі 2019 року. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Компанія наводить свої аргументи щодо ринкових тарифів.

"По-перше, Укренерго як оператор системи передачі електроенергії має бути фінансово спроможним працювати в умовах нового ринку електроенергії вже зовсім скоро - за місяць. Якщо, звичайно, парламент не прийме інше рішення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відрахування частини чистого прибутку до держбюджету зростає з 75% до 90% згідно з рішенням КМУ у квітні цього року, а це суттєве додаткове фінансове навантаження, заявили в компанії. Також внаслідок укріплення гривні виникли неопераційні курсові різниці, що призвело до незапланованого збільшення додаткових виплат прибутку на користь держави.

Як зазначили в "Укренерго", в цілому, дискусія з НКРЕКП навколо ринкових тарифів цілком конструктивна. Однак лишається низка невирішених питань.

Зокрема, через відсутність рішення КМУ про покладання спецобов’язків із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів немає механізму компенсації постачальникам універсальних послуг різниці ціни на е/е. У проекті документу зазначено, що компенсувати їх мати оператор системи передачі. Якщо це рішення буде прийняте, але механізм не відображений у тарифі, Укренерго не матиме фінансування для виконання своїх обов’язків.

Як зазначив під час обговорення тарифів керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, якщо в проекті тарифів не будуть враховані ці фактори, то з’являться цілковито реальні ризики фінансової неспроможності "Укренерго" забезпечувати роботу енергосистеми в умовах нового ринку.

"За результатами першої декади місяця роботи в умовах нового ринку, за умови недостатності тарифного покриття витрат, "Укренерго" звернеться до НКРЕКП з пропозиціями про перегляд тарифів", - прокоментував Ковальчук.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року, оскільки для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди.