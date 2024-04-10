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"Укренерго" працює над збільшенням імпорту електроенергії: скільки можна отримати

Фото: "Укренерго" намагається збільшити імпорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

"Укренерго" активно працює над питанням збільшення імпорту електроенергії з ЄС, проте результат залежить від європейських партнерів.

"Ми у постійному діалозі з європейськими операторами. Вони проводять розрахунки, щоб мати уявлення, як їхні мережі відреагують на збільшення обсягів поставок е/е в Україну", - сказали в компанії.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що імпорт вдасться трохи збільшити 0 з нинішнього максимуму в 1,7 ГВт - до 2 ГВт.

В "Укренерго" кажуть, що збільшення може бути і більшим - все залежатиме від того, якими будуть ризики при збільшенні постачань у країнах Європи.

Дефіцит електроенергії

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після масованих ударів Росії по українській енергетиці постало завдання мінімізації ризиків та забезпечення надійності енергопостачання. Плануються ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів. Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період.

Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

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