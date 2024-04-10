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"Укрэнерго" работает над увеличением импорта электроэнергии: сколько можно получить

Фото: "Укрэнерго" пытается увеличить импорт электроэнергии (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

"Укрэнерго" активно работает над вопросом увеличения импорта электроэнергии из ЕС, однако результат зависит от европейских партнеров.

"Мы в постоянном диалоге с европейскими операторами. Они проводят расчеты, чтобы иметь представление, как их сети отреагируют на увеличение объемов поставок э/э в Украину", - сказали РБК-Украина в компании.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что импорт удастся немного увеличить - с нынешнего максимума в 1,7 ГВт - до 2 ГВт.

В "Укрэнерго" говорят, что увеличение может быть и больше - все будет зависеть от того, какими будут риски при увеличении поставок в странах Европы.

Дефицит электроэнергии

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после массированных ударов России по украинской энергетике встала задача минимизации рисков и обеспечения надежности энергопоставок. Планируются ремонты, децентрализация генерации и усиление ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов. Это с большой долей вероятности может привести к отключениям и в летний период.

Летом генерации будет не хватать, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

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