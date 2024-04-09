Шмигаль: завдання до зими - мінімізувати ризики для енергетики

Після масованих ударів Росії по українській енергетиці постала задача мінімізації ризиків та забезпечення надійного енергопостачання. Плануються ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду .

"Ще один важливий виклик сьогодні - це енергетична безпека. Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об’єкти енергетики. Насамперед ідеться про теплову генерацію", - сказав він.

За його словами, "завдання - до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору, зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно".

Напрямки уряду

Шмигаль перерахував три основні вектори діяльності.

Перший - це власне ремонти й залучення допомоги від партнерів. "Великі надії покладаємо на Фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро", - сказав він.

Прем'єр повідомив, що пріоритетно спрямують кошти на закупівлю обладнання для тих регіонів, де ситуація найважча. Зокрема, для Харкова та Харківської області.

Другий напрямок - децентралізація генерації. "Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих розосереджених об’єктів. Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримають роботу критичної інфраструктури громад. Будемо нарощувати інтенсивність робіт у цій сфері", - сказав Шмигаль.

Третій напрямок - це посилення ППО. "Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди", - додав прем’єр.