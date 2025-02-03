В "Укренерго" пояснили причину введення аварійних графіків відключення

У понеділок, 3 лютого, в у низці областей України було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії. З'явилась необхідність у ощадливому світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили в "Укренерго", внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації було пошкоджено системи передачі. Саме тому вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.
Станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня - п’ятницю, 31 січня. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів.
Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі - 26 січня.
"Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зауважили в "Укренерго".
Нагадаємо, сьогодні вранці по Україні почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.
При цьому минулого тижня у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання.
Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви. За даними "Укренерго", прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.
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