В "Укренерго" пояснили причину введення аварійних графіків відключення

Як зазначили в "Укренерго", внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації було пошкоджено системи передачі. Саме тому вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня - п’ятницю, 31 січня. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів.

Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі - 26 січня.

"Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зауважили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні вранці по Україні почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.