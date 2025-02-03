В "Укрэнерго" объяснили причину введения аварийных графиков отключения

Как отметили в "Укрэнерго", в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации были повреждены системы передачи. Именно поэтому утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

По состоянию на 8:30, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 31 января. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

Вчера, 2 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 26 января.

"Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", - отметили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня утром по Украине начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.