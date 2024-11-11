В "Укренерго" пояснили, чому вводили аварійні графіки відключень світла

В Україні 11 листопада застосували аварійні графіки відключень світла в якості превентивного кроку через загрозу ракетного удару. У майбутньому будуть діяти так само.

Про це сказав Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго", повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Суспільного ".

"Насправді енергетики повинні були і відреагували на масштабний виліт стратегічної бойової авіації ворога. Погодьтеся, що, мабуть, навряд чи можна назвати ще один приклад, коли для імітації удару була залучена така велика кількість ресурсу з боку агресора", - сказав він.

За його словами, енергетики в якості превентивного кроку запровадили графіки аварійних відключень по тих регіонах, які були покликані пом'якшити можливі наслідки таких ударів.

"До речі, вже хороша новина - ці графіки скасовані і відповідно за дуже короткий період часу, я думаю, що електрику поновлять для всіх споживачів", - додав член наглядової ради "Укренерго".

Причини відключення

Бойко сказав, що викликано це "дуже простою причиною яку надзвичайно важко пояснити з технічної точки зору".

"Але спробую. Якщо вимикається якийсь потужний елемент в енергосистемі чи то внаслідок уражень, чи то внаслідок дій автоматики - це зазвичай призводить до необхідності переконфігурації мереж і дуже часто це також призводить до відключення інших елементів мережі. Тобто виникає такий собі каскад відключень. Коли ж ми побачили потенційну загрозу ударів по ключових елементах одномоментно, відповідно ризик каскадної аварії зростає різко. Відповідно, щоб його уникнути, навантаження в системі знижують", - пояснив він.

За його словами, аби систему збалансувати, відключаються певні групи споживачів аби знизити вагу в системі і відповідно знизити цю імовірність важких каскадних аварій.

Що буде надалі

У відповідь на питання Бойко уточнив, що якщо знову виникнне така загроза, то ситуація повториться.

"В разі виникнення загрози масованого ракетного обстрілу і відповідно імовірних численних уражень, енергетики застосують превентивний крок, що покликаний зменшити потенційні наслідки таких атак", - сказав він.