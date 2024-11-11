В "Укренерго" пояснили, чому вводили аварійні графіки відключень світла
В Україні 11 листопада застосували аварійні графіки відключень світла в якості превентивного кроку через загрозу ракетного удару. У майбутньому будуть діяти так само.
Про це сказав Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго", повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".
"Насправді енергетики повинні були і відреагували на масштабний виліт стратегічної бойової авіації ворога. Погодьтеся, що, мабуть, навряд чи можна назвати ще один приклад, коли для імітації удару була залучена така велика кількість ресурсу з боку агресора", - сказав він.
За його словами, енергетики в якості превентивного кроку запровадили графіки аварійних відключень по тих регіонах, які були покликані пом'якшити можливі наслідки таких ударів.
"До речі, вже хороша новина - ці графіки скасовані і відповідно за дуже короткий період часу, я думаю, що електрику поновлять для всіх споживачів", - додав член наглядової ради "Укренерго".
Причини відключення
Бойко сказав, що викликано це "дуже простою причиною яку надзвичайно важко пояснити з технічної точки зору".
"Але спробую. Якщо вимикається якийсь потужний елемент в енергосистемі чи то внаслідок уражень, чи то внаслідок дій автоматики - це зазвичай призводить до необхідності переконфігурації мереж і дуже часто це також призводить до відключення інших елементів мережі. Тобто виникає такий собі каскад відключень. Коли ж ми побачили потенційну загрозу ударів по ключових елементах одномоментно, відповідно ризик каскадної аварії зростає різко. Відповідно, щоб його уникнути, навантаження в системі знижують", - пояснив він.
За його словами, аби систему збалансувати, відключаються певні групи споживачів аби знизити вагу в системі і відповідно знизити цю імовірність важких каскадних аварій.
Що буде надалі
У відповідь на питання Бойко уточнив, що якщо знову виникнне така загроза, то ситуація повториться.
"В разі виникнення загрози масованого ракетного обстрілу і відповідно імовірних численних уражень, енергетики застосують превентивний крок, що покликаний зменшити потенційні наслідки таких атак", - сказав він.
Нагадаємо, вранці 11 листопада у східних та центральних областях України запровадили аварійні відключення світла. Це було зроблено в очікуванні масованого ракетного удару.
Росія вранці підіймала в повітря Ту-95МС і МиГ-31К, імітуючи масований удар. Однак сьогодні масованого обстрілу не було, незважаючи на те, що російські бомбардувальники прилітали до місця запуску над Каспійським морем.