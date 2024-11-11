В "Укрэнерго" пояснили, почему вводили аварийные графики отключений света

В Украине 11 ноября применили аварийные графики отключений света в качестве превентивного шага из-за угрозы ракетного удара. В будущем будут поступать так же.

Об этом сказал Юрий Бойко, советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго", сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Суспільного ".

"На самом деле энергетики должны были и отреагировали на масштабный вылет стратегической боевой авиации врага. Согласитесь, что, пожалуй, вряд ли можно назвать еще один пример, когда для имитации удара было привлечено столь большое количество ресурса со стороны агрессора", - сказал он.

По его словам, энергетики в качестве превентивного шага ввели графики аварийных отключений по тем регионам, чтобы смягчить возможные последствия таких ударов.

"Кстати, уже хорошая новость - эти графики отменены и соответственно за очень короткий период времени, я думаю, что электричество дадут для всех потребителей", – добавил член наблюдательного совета "Укрэнерго".

Причины отключения

Бойко сказал, что вызвано это "очень простой причиной, которую чрезвычайно трудно объяснить с технической точки зрения".

"Но попробую. Если выключается какой-то мощный элемент в энергосистеме или вследствие поражений, или вследствие действий автоматики - это обычно приводит к необходимости переконфигурации сетей и очень часто это также приводит к отключению других элементов сети. То есть возникает каскад отключений. Когда же мы увидели потенциальную угрозу ударов по ключевым элементам одномоментно, соответственно риск каскадной аварии растет резко. Соответственно, чтобы его избежать, нагрузки в системе снижают", – пояснил он.

По его словам, чтобы систему сбалансировать, отключаются определенные группы потребителей, чтобы снизить вес в системе и соответственно снизить эту вероятность тяжелых каскадных аварий.

Что будет дальше

В ответ на вопрос Бойко уточнил, что если возникнет снова такая угроза, то ситуация повторится.

"В случае возникновения угрозы массированного ракетного обстрела и соответственно возможных многочисленных поражений, энергетики применят превентивный шаг, призванный уменьшить потенциальные последствия таких атак", - сказал он.