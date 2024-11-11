ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

Понеділок 11 листопада 2024 06:59
UA EN RU
В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 листопада, у Києві та в багатьох інших областях України огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 06:52.

Перед цим військові повідомляли, що ворог підняв у небо 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також вони попередили, що сигнал повітряної тривоги пов'язаний саме перебуванням у повітряному просторі. Пізніше, у ПС заявили, що літаки здійснили пуск ракет.

О 06:57 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що зокрема, для столиці існує ракетна небезпека.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:53 тривога продовжується у більшості областей України.

В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія запустила ракети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти
Росія завдала 3 авіаударів по Запоріжжю: є жертва і постраждалі, серед яких діти
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії