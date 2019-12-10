Тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырастут со следующего года

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тарифы НЭК на передачу электроэнергии вырастут на 33,3%, а на диспетчеризацию - на 27%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала повышение тарифов НЭК "Укрэнерго" с 1 января 2020 года на передачу электроэнергии на 33,3%, а на диспетчеризацию - на 27%. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, тарифы НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии установлены на уровне 155,40 грн/МВт/ч, а на услуги диспетчерского управления - 10,23 грн/МВт·ч.

Тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем на 33%, с 155,4 грн до 155,40 грн/МВт·ч, а на диспетчеризацию - на 27% с 8,04 грн до 10, 23 грн/Вт∙ч.

На открытом обсуждении тарифов Укрэнерго на 2020 год рассматривался тариф на передачу электроэнергии в размере 135,78 грн/МВт/ч. Однако сегодня НКРЭКУ утвердила тариф на передачу выше на 19,62 грн/МВт/ч - 155,40 грн/МВт/ч.

Сообщается, что "причиной роста стало увеличение почти вдвое (до 5,8 млрд грн) расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода, что связано с изменением механизма выполнения спецобязательств, возложенных в том числе на оператора системы передачи".

Повышение тарифа на диспетчеризацию в "Укрэнерго" объясняют тем, что на 2020 год в нем предусмотрены расходы на приобретение вспомогательных услуг на 1,3 млрд грн.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в свое постановление от 12 июля 2019 года о тарифах для НЭК "Укрэнерго".