Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії виростуть з наступного року

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Тарифи НЕК на передачу електроенергії виростуть на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підвищення тарифів НЕК "Укренерго" з 1 січня 2020 року на передачу електроенергії на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Зокрема, тарифи НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії встановлені на рівні 155,40 грн/МВт/год, а на послуги диспетчерського управління - 10,23 грн/МВт/год.

Тариф на передачу електроенергії виросте більш ніж на 33%, з 155,4 грн до 155,40 грн / МВт · год, а на диспетчеризацію - на 27% з 8,04 грн до 10, 23 грн / Вт/год.

На відкритому обговоренні тарифів Укренерго на 2020 рік розглядався тариф на передачу електроенергії в розмірі 135,78 грн / МВт / год. Однак сьогодні НКРЕКП затвердила тариф на передачу вище на 19,62 грн / МВт / год - 155,40 грн / МВт / год.

Повідомляється, що "причиною росту стало збільшення майже вдвічі (до 5,8 млрд грн) витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат, що пов'язано зі зміною механізму виконання спецобязательств, покладених в тому числі на оператора системи передачі".

Підвищення тарифу на диспетчеризацію в "Укренерго" пояснюють тим, що на 2020 рік в ньому передбачені витрати на придбання допоміжних послуг на 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, внесла зміни до своєї постанови від 12 липня 2019 року про тарифах для НЕК "Укренерго".