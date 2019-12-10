ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії виростуть з наступного року

Новини » Енергетика     10.12.2019 - 19:17
Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії виростуть з наступного року
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи НЕК на передачу електроенергії виростуть на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підвищення тарифів НЕК "Укренерго" з 1 січня 2020 року на передачу електроенергії на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Зокрема, тарифи НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії встановлені на рівні 155,40 грн/МВт/год, а на послуги диспетчерського управління - 10,23 грн/МВт/год.

Тариф на передачу електроенергії виросте більш ніж на 33%, з 155,4 грн до 155,40 грн / МВт · год, а на диспетчеризацію - на 27% з 8,04 грн до 10, 23 грн / Вт/год.

На відкритому обговоренні тарифів Укренерго на 2020 рік розглядався тариф на передачу електроенергії в розмірі 135,78 грн / МВт / год. Однак сьогодні НКРЕКП затвердила тариф на передачу вище на 19,62 грн / МВт / год - 155,40 грн / МВт / год.

Повідомляється, що "причиною росту стало збільшення майже вдвічі (до 5,8 млрд грн) витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат, що пов'язано зі зміною механізму виконання спецобязательств, покладених в тому числі на оператора системи передачі".

Підвищення тарифу на диспетчеризацію в "Укренерго" пояснюють тим, що на 2020 рік в ньому передбачені витрати на придбання допоміжних послуг на 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, внесла зміни до своєї постанови від 12 липня 2019 року про тарифах для НЕК "Укренерго".

Олексій Гончарук: Ми не будемо захищатися від Банкової, там точно немає самодурів Рабінович: замість миру і зниження тарифів влада приймає закон про трансплантацію
Новини України тарифиУкренерго
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся