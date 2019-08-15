Регулятор вдвое снизил тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый тариф вступит в силу с 1 октября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в свое постановление от 12 июля 2019 года о тарифах для НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НКРЭКУ в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 октября вдвое снижен тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго", а именно до уровня 159,3 грн/МВт ч (без НДС).

"Также, учитывая указанное решение, регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. Отмечалось, "Укрэнерго" в новом рынке будет иметь два тарифа: на передачу электроэнергии - 347,4 грн/ МВт ч и на диспетчерское управление - 8,9 грн/МВт ч.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 августа одобрил изменения в механизм функционирования специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии.