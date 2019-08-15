ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Регулятор вдвое снизил тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Новости » Экономика    15.08.2019 - 16:43
Регулятор вдвое снизил тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый тариф вступит в силу с 1 октября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в свое постановление от 12 июля 2019 года о тарифах для НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НКРЭКУ в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 октября вдвое снижен тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго", а именно до уровня 159,3 грн/МВт ч (без НДС).

"Также, учитывая указанное решение, регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

Регулятор вдвое снизил тариф &quot;Укрэнерго&quot; на передачу электроэнергии

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. Отмечалось, "Укрэнерго" в новом рынке будет иметь два тарифа: на передачу электроэнергии - 347,4 грн/ МВт ч и на диспетчерское управление - 8,9 грн/МВт ч.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 августа одобрил изменения в механизм функционирования специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии.

Суд отказался отменять снижение тарифов на тепло Вынужденная мера: как Кабмин снизил цену электроэнергии для крупного бизнеса
Новости Украины тарифыУкрэнерго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь