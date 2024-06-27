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"Укренерго" повідомило, коли обсяг відключень світла сьогодні буде найбільшим

Україна, Четвер 27 червня 2024 10:29
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"Укренерго" повідомило, коли обсяг відключень світла сьогодні буде найбільшим Фото: відключення світла 27 червня будуть більшими увечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В енергосистемі України сьогодні зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В компанії повідомили, що через масштабність пошкоджень імпорту та аварійної допомоги з країн Європи не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

&quot;Укренерго&quot; повідомило, коли обсяг відключень світла сьогодні буде найбільшим

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні останнім часом почастішали відключення світла через спекотну погоду та ремонти на блоках АЕС. Як заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей.

Але пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Тоді ж за прогнозом ДТЕК, проміжки між подачею світла в будинках збільшаться.

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Укренерго Відключеня світла
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