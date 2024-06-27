"Укрэнерго" сообщило, когда объем отключений света сегодня будет самым большим

В энергосистеме Украины сегодня сохраняется сложная ситуация. Меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

В компании сообщили, что из-за масштабности повреждений импорта и аварийной помощи из стран Европы не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Отключение света

Напомним, в Украине в последнее время участились отключения света из-за жаркой погоды и ремонта на блоках АЭС. Как заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных мощностей.

Но пиковое потребление электроэнергии в Украине ожидается в июле-августе. Тогда же по прогнозу ДТЭК, промежутки между подачей света в домах увеличатся.