В "Укренерго" повідомили про відключення 14 січня: усю добу та в усіх регіонах

В Україні 14 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Діяти вони будуть в усіх областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть застосовані по всій Україні та протягом всієї доби. Причина застосування - наслідки масштабних російських терактів проти української енергетики.

В "Укренерго" традиційно не повідомляють про кількість одночасно задіяних під час відключення черг. Також там повідомили, що графіки не є остаточними.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.