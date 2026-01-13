В "Укрэнерго" сообщили об отключении 14 января: все сутки и во всех регионах
В Украине 14 января продолжат действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Действовать они будут во всех областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применены по всей Украине и в течение всех суток. Причина применения - последствия масштабных российских терактов против украинской энергетики.
В "Укрэнерго" традиционно не сообщают о количестве одновременно задействованных во время отключения очередей. Также там сообщили, что графики не являются окончательными.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, что после недавних массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры худшая ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве. Сейчас она остается критической, а прогнозов по стабилизации нет. Также в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.
При этом оккупанты ночью на 13 января атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях. В частности, атаковали также энергетику в столице. А в первой половине дня враг атаковал энергетические объекты в Запорожье.