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В "Укренерго" повідомили, чи застосують завтра графіки відключення світла

Фото: чоловік з ноутбуком під час блекауту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні завтра, 25 серпня, застосовувати графіки відключення світла не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 25, серпня, заходи обмеження споживання не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

У разі зміни ситуації та застосування відключень буде повідомлено додатково. Водночас в "Укренерго" попросили споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме - з 10:00 до 16:00.

Коли можуть бути відключення

Нагадаємо, що за прогнозами ДТЕК, відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, але за двох умов - якщо не буде атак РФ по енергетиці, і не буде аномальної спеки.

Водночас заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що відключень світла може не бути навіть за умови, якщо буде спекотно так, як у липні.

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