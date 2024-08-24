В "Укренерго" повідомили, чи застосують завтра графіки відключення світла

Коли можуть бути відключення

Нагадаємо, що за прогнозами ДТЕК, відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, але за двох умов - якщо не буде атак РФ по енергетиці, і не буде аномальної спеки.

Водночас заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що відключень світла може не бути навіть за умови, якщо буде спекотно так, як у липні.

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