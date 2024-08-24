В "Укрэнерго" сообщили, применят ли завтра графики отключения света

Когда могут быть отключения

Напомним, что по прогнозам ДТЭК, отключений света в Украине может не быть до середины октября, но при двух условиях - если не будет атак РФ по энергетике, и не будет аномальной жары.

В то же время заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщала, что отключений света может не быть даже при условии, если будет жарко так, как в июле.

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