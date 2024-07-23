"Укренерго" послабило відключення світла до кінця доби

Як зазначили у компанії, з 21:00 до 24:00 в Україні діють дві черги відключень світла одночасно замість трьох.

"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозний рівень", - пояснили в "Укренерго".

Фактично це означає, що відключення під час світло-сірих зон не очікуються.