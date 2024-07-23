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"Укрэнерго" ослабило отключения света до конца суток

Фото: в Украине ослабили отключения света вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отключения света во всех регионах Украины в рамках графиков сегодня, 23 июля, вечером ослабили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, с 21:00 до 24:00 в Украине действуют две очереди отключений света одновременно вместо трех. 

"Причина - фактическое потребление ниже прогнозного уровня", - объяснили в "Укрэнерго". 

Фактически это означает, что отключения во время светло-серых зон не ожидаются. 

Как будут действовать графики завтра

Напомним, ранее стало известно, что завтра, 24 июля, графики отключений света будут действовать в течение всех суток.

При этом ожидается, что энергетики будут применять только одну и две очереди отключений одновременно. Поэтому, вероятнее всего, свет не будут отключать в светло-серых зонах.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" дал позитивный прогноз насчет улучшения ситуации со светом в августе, сентябре и октябре. По его словам, ограничения могут даже не применять, если не будет дефицита.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключение света