"Укренерго" послабило відключення світла до кінця доби
Відключення світла у всіх регіонах України у рамках графіків сьогодні, 23 липня, увечері послабили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
Як зазначили у компанії, з 21:00 до 24:00 в Україні діють дві черги відключень світла одночасно замість трьох.
"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозний рівень", - пояснили в "Укренерго".
Фактично це означає, що відключення під час світло-сірих зон не очікуються.
Як діятимуть графіки завтра
Нагадаємо, раніше стало відомо, що завтра, 24 липня, графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.
При цьому очікується, що енергетики будуть застосовувати лише одну та дві черги відключень одночасно. Тому, найімовірніше, світло не відключатимуть у світло-сірих зонах.
Також голова правління НЕК "Укренерго" дав позитивний прогноз щодо покращення ситуації зі світлом у серпні, вересні та жовтні. За його словами, обмеження можуть навіть не застосовувати, якщо не буде дефіциту.
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