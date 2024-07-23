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"Укренерго" послабило відключення світла до кінця доби

Україна, Вівторок 23 липня 2024 22:10
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"Укренерго" послабило відключення світла до кінця доби Фото: в Україні послабили відключення світла ввечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Відключення світла у всіх регіонах України у рамках графіків сьогодні, 23 липня, увечері послабили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, з 21:00 до 24:00 в Україні діють дві черги відключень світла одночасно замість трьох.

"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозний рівень", - пояснили в "Укренерго".

Фактично це означає, що відключення під час світло-сірих зон не очікуються.

Як діятимуть графіки завтра

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завтра, 24 липня, графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

При цьому очікується, що енергетики будуть застосовувати лише одну та дві черги відключень одночасно. Тому, найімовірніше, світло не відключатимуть у світло-сірих зонах.

Також голова правління НЕК "Укренерго" дав позитивний прогноз щодо покращення ситуації зі світлом у серпні, вересні та жовтні. За його словами, обмеження можуть навіть не застосовувати, якщо не буде дефіциту.

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Укренерго Електроенергія Вимкнення світла
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