"Укренерго" посилило відключення світла до кінця дня: список областей

Сьогодні, 3 вересня, в низці областей України посилили відключення енергопостачання.
Про те, де саме змінились графіки відключень світла на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
"Укренерго" розпорядилось продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв'язку з цим:
Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:
З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.
Згідно з командою "Укренерго", з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень.
Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.
Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.
Фото: графіки відключень світла у Волинській області (t.me/energy_volyn_official)
Були додані черги на вимикання.
Згідно з оновленими графіками, Світло відключатимуть:
Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.
Тим часом на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.
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