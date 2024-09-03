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"Укренерго" посилило відключення світла до кінця дня: список областей

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 вересня, в низці областей України посилили відключення енергопостачання.

Про те, де саме змінились графіки відключень світла на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Прикарпаття 

"Укренерго" розпорядилось продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв'язку з цим:  

  • додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;
  • з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.

Кіровоградська область 

Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть

  • 1 черга: 14-16, 22-24;
  • 2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;
  • 3 черга: 10-12, 18-20;
  • 4 черга: 12-14, 20-22;
  • 5 черга: 12-14, 16-18;
  • 6 черга: 16-18, 20-22.

Миколаївська область 

З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу. 

Чернігівська область 

Згідно з командою "Укренерго", з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень. 

Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.

Волинська область 

Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00. 

Фото: графіки відключень світла у Волинській області (t.me/energy_volyn_official)

Черкаська область 

Були додані черги на вимикання.

Згідно з оновленими графіками, Світло відключатимуть: 

  • 12:00-13:00 4 та 5 черги;
  • 13:00-14:00 4 та 5 черги;
  • 14:00-15:00 6 черга;
  • 15:00-16:00 6 черга;
  • 16:00-17:00 1 та 2 черги;
  • 17:00-18:00 1 та 2 черги;
  • 18:00-19:00 3 та 4 черги;
  • 19:00-20:00 3 та 4 черги;
  • 20:00-21:00 5 та 6 черги;
  • 21:00-22:00 5 та 6 черги;
  • 22:00-23:00 1 та 2 черги;
  • 23:00-24:00 1 та 2 черги.

Ситуація зі світлом в Україні 

Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.

Тим часом на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.

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Електроенергія