"Укренерго" посилило відключення світла до кінця дня: список областей

Прикарпаття

"Укренерго" розпорядилось продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв'язку з цим:

додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;

з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.

Кіровоградська область

Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:

1 черга: 14-16, 22-24;

2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;

3 черга: 10-12, 18-20;

4 черга: 12-14, 20-22;

5 черга: 12-14, 16-18;

6 черга: 16-18, 20-22.

Миколаївська область

З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.

Чернігівська область

Згідно з командою "Укренерго", з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень.

Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.

Волинська область

Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.

Фото: графіки відключень світла у Волинській області (t.me/energy_volyn_official)

Черкаська область

Були додані черги на вимикання.

Згідно з оновленими графіками, Світло відключатимуть:

12:00-13:00 4 та 5 черги;

13:00-14:00 4 та 5 черги;

14:00-15:00 6 черга;

15:00-16:00 6 черга;

16:00-17:00 1 та 2 черги;

17:00-18:00 1 та 2 черги;

18:00-19:00 3 та 4 черги;

19:00-20:00 3 та 4 черги;

20:00-21:00 5 та 6 черги;

21:00-22:00 5 та 6 черги;

22:00-23:00 1 та 2 черги;

23:00-24:00 1 та 2 черги.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.

Тим часом на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.