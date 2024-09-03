"Укрэнерго" усилило отключения света до конца дня: список областей

Сегодня, 3 сентября, в ряде областей Украины усилили отключение энергоснабжения.
О том, где именно изменились графики отключений света на сегодня - в материале РБК-Украина.
"Укрэнерго" распорядилось продолжить применение двух очередей почасовых графиков отключений до 14:00. В связи с этим:
Согласно изменениям в графиках, отключения в течение суток будут действовать:
С 12:00 будут отключать одновременно две очереди: кроме второй очереди дополнительно обесточат и первую.
Согласно команде "Укрэнерго", с 12:00 до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений.
Соответственно будут отключаться 6 и 2 очереди.
Введены дополнительные часы отключений в график на 3 сентября: 3-я очередь с 12:00 до 14:00.
Фото: графики отключений света в Волынской области (t.me/energy_volyn_official)
Были добавлены очереди на отключение.
Согласно обновленным графикам, Свет будут отключать:
Сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны россиян. Проблемы с дефицитом мощности продолжаются, и на энергообъектах еще проводятся как аварийные, так и плановые ремонты.
Между тем по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергообъектов.
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