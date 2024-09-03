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"Укрэнерго" усилило отключения света до конца дня: список областей

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 сентября, в ряде областей Украины усилили отключение энергоснабжения.

О том, где именно изменились графики отключений света на сегодня - в материале РБК-Украина.

Прикарпатье

"Укрэнерго" распорядилось продолжить применение двух очередей почасовых графиков отключений до 14:00. В связи с этим:

  • дополнительно с 12:00 до 13:00 будет отключена очередь 4;
  • с 13:00 до 14:00 будет отключена очередь 3.

Кировоградская область

Согласно изменениям в графиках, отключения в течение суток будут действовать:

  • 1 очередь: 14-16, 22-24;
  • 2 очередь: 10-12, 18-20, 22-24;
  • 3 очередь: 10-12, 18-20;
  • 4 очередь: 12-14, 20-22;
  • 5 очередь: 12-14, 16-18;
  • 6 очередь: 16-18, 20-22.

Николаевская область

С 12:00 будут отключать одновременно две очереди: кроме второй очереди дополнительно обесточат и первую.

Черниговская область

Согласно команде "Укрэнерго", с 12:00 до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений.

Соответственно будут отключаться 6 и 2 очереди.

Волынская область

Введены дополнительные часы отключений в график на 3 сентября: 3-я очередь с 12:00 до 14:00.

Фото: графики отключений света в Волынской области (t.me/energy_volyn_official)

Черкасская область

Были добавлены очереди на отключение.

Согласно обновленным графикам, Свет будут отключать:

  • 12:00-13:00 4 и 5 очереди;
  • 13:00-14:00 4 и 5 очереди;
  • 14:00-15:00 6 очередь;
  • 15:00-16:00 6 очередь;
  • 16:00-17:00 1 и 2 очереди;
  • 17:00-18:00 1 и 2 очереди;
  • 18:00-19:00 3 и 4 очереди;
  • 19:00-20:00 3 и 4 очереди;
  • 20:00-21:00 5 и 6 очереди;
  • 21:00-22:00 5 и 6 очереди;
  • 22:00-23:00 1 и 2 очереди;
  • 23:00-24:00 1 и 2 очереди.

Ситуация со светом в Украине

Сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны россиян. Проблемы с дефицитом мощности продолжаются, и на энергообъектах еще проводятся как аварийные, так и плановые ремонты.

Между тем по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергообъектов.

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Электроэнергия