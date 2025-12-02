Як в Україні вимикатимуть світло 3 грудня: "Укренерго" оприлюднило графіки

Через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни в областях 3 грудня діятимуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг ;

; з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" закликало громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Крім того, час та обсяг обмежено протягом доби можуть змінюватись, тому необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на сторінках обленерго в соцмережах.

Варто зазначити, що сьогодні, 2 грудня, у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.