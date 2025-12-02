Як в Україні вимикатимуть світло 3 грудня: "Укренерго" оприлюднило графіки

В середу, 3 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби вимикатимуть одночасно від 0,5 до 3 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни в областях 3 грудня діятимуть такі обмеження:
"Укренерго" закликало громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
Крім того, час та обсяг обмежено протягом доби можуть змінюватись, тому необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на сторінках обленерго в соцмережах.
Варто зазначити, що сьогодні, 2 грудня, у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.
Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.