Как в Украине будут выключать свет 3 декабря: "Укрэнерго" обнародовало графики

Из-за масштабных обстрелов энергетических объектов страны в областях 3 декабря будут действовать такие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призвало граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Кроме того, время и объем ограничено в течение суток могут меняться, поэтому необходимо следить за информацией о графиках на страницах облэнерго в соцсетях.

Стоит отметить, что сегодня, 2 декабря, в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.