"Укренерго" попередило про відключення світла 26 лютого: кого торкнуться

Обмеження електропостачання

Нагадаємо, в Україні останніми днями запроваджують відключення світла для промисловості та бізнесу. При цьому час застосування обмежень часто змінюють.

При цьому в Одеській області світло відключають і побутовим споживачам, оскільки там енергетичне обладнання пошкоджено внаслідок постійних атак дронів.

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