"Укрэнерго" предупредило об отключениях света 26 февраля: кого коснутся

Как отметили в компании, ограничения для бизнеса и промышленности будут применять с 16:00 до 19:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

В компании уточнили, что причиной таких ограничений являются повреждения в результате ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы отремонтировать и вернуть в работу поврежденное оборудование.

При этом объем ограничений может измениться в течение завтрашнего дня.