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"Укренерго" попередило про можливі перебої в енергоживленні через ракетні обстріли

Фото: в Україні можливі перебої з енергоживленням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через масований ракетний обстріл в Україні можливі перебої в енергоживленні. Під удар потрапили енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, "енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень".

Нагадаємо, 10 жовтня Україна піддалася одному з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення. Росіяни випустили по Україні 75 ракет.

Внаслідок атак на критичну інфраструктуру спостерігаються проблеми зі світлом, мобільним зв'язком та інтернетом.

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