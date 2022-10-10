"Укренерго" попередило про можливі перебої в енергоживленні через ракетні обстріли

Через масований ракетний обстріл в Україні можливі перебої в енергоживленні. Під удар потрапили енергетичні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, "енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень".
Нагадаємо, 10 жовтня Україна піддалася одному з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення. Росіяни випустили по Україні 75 ракет.
Внаслідок атак на критичну інфраструктуру спостерігаються проблеми зі світлом, мобільним зв'язком та інтернетом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.