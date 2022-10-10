"Укренерго" попередило про можливі перебої в енергоживленні через ракетні обстріли

Через масований ракетний обстріл в Україні можливі перебої в енергоживленні. Під удар потрапили енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, "енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень".