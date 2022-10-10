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"Укрэнерго" предупредило о возможных перебоях в энергопитании из-за ракетных обстрелов

Автор: Александр Белоус

Из-за массированного ракетного обстрела в Украине возможны перебои в энергопитании. Под удар попали энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Враг проводит ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений".

Напомним, 10 октября Украина подверглась одному из самых больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения. Россияне выпустили по Украине 75 ракет.

В результате атак на критическую инфраструктуру наблюдаются проблемы со светом, мобильной связью и интернетом.

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УкрэнергоОбстріл