"Укренерго" підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу, - експерт

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи проект тарифу на передачу та диспетчеризацію для бізнесу, який опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП), пише РБК-Україна .

"НКРЕКП опублікувала проект тарифу на передачу е/е на 2026 рік - він зросте на 15%. На 11% зросте диспетчеризація. Для наших підприємств таке підвищення - це мільярди додаткових витрат, яких немає. У такій ситуації це просто штовхання економіки в кризу, бо нам доведеться або скорочувати виробництво, або звільняти частину людей", - зауважив Каленков.

Водночас, він звернув увагу, що відсутня деталізація витрат, тому спроба підвищення тарифа виглядає необгрунтованою.

"Укренерго закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів. Сумарно там цифра близько 6 млрд грн - це непідйомні кошти в часи війни. Необхідна реструктуризація або рефінансування боргів, та відтермінування виплати тіла кредитів до кінця війни. Думаю, ніхто з наших партнерів не виступить проти", - підкреслив Каленков.

Він також зауважив, що зросла сума, потрібна Укренерго для виплат відсотків по кредитах - її збільшили з 4,4 до 7,2 млрд грн (+63%), але не надали жодної деталізації причин зростання, а інформації про нові кредити від Укренерго не надходило.



"Витрати на технологічні витрати е/е також зростають з 14,9 до 15,7 млрд грн (+5%) - і це при тому, що обсяг передачі впав на 4%. Інші операційні витрати теж зростуть. І це буде вже друге підвищення - адже перед цим вони вже були збільшені на 37%", - нагадав Каленков.