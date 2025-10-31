"Укрэнерго" повышением тарифов на передачу толкает экономику в кризис, - эксперт

Если тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии вырастет, Украина потеряет свои позиции в рейтинге индустриальных стран мира, а помощь, которую бизнес оказывает ВСУ, значительно снизится.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя проект тарифа на передачу и диспетчеризацию для бизнеса, который опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), пишет РБК-Украина .

"НКРЭКУ опубликовала проект тарифа на передачу э/э на 2026 год - он вырастет на 15%. На 11% вырастет диспетчеризация. Для наших предприятий такое повышение - это миллиарды дополнительных расходов, которых нет. В такой ситуации это просто толкание экономики в кризис, потому что нам придется или сокращать производство, или увольнять часть людей", - отметил Каленков.

В то же время, он обратил внимание, что отсутствует детализация расходов, поэтому попытка повышения тарифа выглядит необоснованной.

"Укрэнерго закладывает и в тариф на передачу, и в тариф на диспетчеризацию средства на возврат привлеченных кредитов. Суммарно там цифра около 6 млрд грн - это неподъемные средства во времена войны. Необходима реструктуризация или рефинансирование долгов, и отсрочка выплаты тела кредитов до конца войны. Думаю, никто из наших партнеров не выступит против", - подчеркнул Каленков.

Он также отметил, что выросла сумма, необходимая Укрэнерго для выплат процентов по кредитам - ее увеличили с 4,4 до 7,2 млрд грн (+63%), но не предоставили никакой детализации причин роста, а информации о новых кредитах от Укрэнерго не поступало.



"Расходы на технологические расходы э/э также растут с 14,9 до 15,7 млрд грн (+5%) - и это при том, что объем передачи упал на 4%. Другие операционные расходы тоже вырастут. И это будет уже второе повышение - ведь перед этим они уже были увеличены на 37%", - напомнил Каленков.